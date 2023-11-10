شاهد.. مستشفيات غزة بنك أهداف الاحتلال!

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم الإخبارية مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء كان يتمركز فيه النازحين واغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، كما كان يتمركز فيه الصحفيين.

وأضافت، أن هناك مناشدات تصل الان من مستشفى عبدالعزيز الرنتيسي المخصص لعلاج مرضى السرطان الأطفال، والتي تحاصره الدبابات الإسرائيلية.

وأشارت مراسلة العالم، إلى أن مستشفى الرنتيسي بسبب القصف لا يمكن اخراج الأطفال منه وان المستشفى متوقف حيث لا يوجد فيه كهرباء وأن الأطباء والطواقم العامله فيه طالبوا الصليب الأحمر باخلائه.

وأوضحت مراسلتنا، أن مستشفى النصر للاطفال في حي النصر تعرض لعدوان اسرائيلي كبير لا سيما امام مدخل هذا المشفى و مشيرة إلى انباء تفيد بأقتراب الدبابات الإسرائيلية من هذا المشفى الذي يتواجد فيه الآلاف من النازحين بالاضافة إلى الأطفال.



وتابعت، أن مستشفى الشفاء كذلك تعرض لقصف "اسرائيلي" ممنهج، أن بنك الدم التابع لمستشفى الشفاء خرج كليا عن العمل، أن هناك جرحى أصبحوا احياء اموات نتيجة انقطاع الخدمات الصحية،