شاهد.. الاحتلال يستهدف المستشفيات بأحزمة نارية

العالم - خاص بالعالم

ليلة استهداف المستشفيات في قطاع غزة، ليلة لفظ القانون الدولي الانساني انفاسه الاخيرة.

فالاحتلال الاسرائيلي المدعوم اميركيا، لم يكتف بإخراج مستشفيات قطاع غزة الواحد تلو الآخر عن الخدمة بسبب الحصار المطبق، بل جدّد استهدافها بأحزمة نارية عنيفة.

فهكذا بدأ القصف على محيط مجمّع الشفاء الطبي بغزة.

لتعمّ حالةٌ من الذعر خارج المجمّع الطبي وداخله.

مستشفى الرنتيسي التخصصي للاطفال كان هدفا للغارات الاسرائيلية، ما ادّى الى اندلاع حريق كبير بداخله.

عشرات الصواريخ استهدفت مستشفى العودة في جباليا، ما ادى الى وقوع ضحايا بين الكوادر الطبية وخروج سيارتي اسعاف عن الخدمة مع انقطاع التيار الكهربائي واغلاق الطرق المحيطة.

ذات اللحظات المرعبة، عاشها المستشفى الاندونيسي، ورغم ذلك واصل استقبال ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على مختلف أرجاء القطاع.

استهدافٌ كانت قد مهّدت له وسائل اعلام عالمية، ما يؤكد أنّ القضية ليست القضاء على حركة المقاومة حماس بسبب عملية طوفان الاقصى، وأنّما القضية هي القضاء على الشعب الفلسطيني، بسبب رفضه مخطط التهجير القسري على غرار ما حدث عام ثمانية واربعين.

ليبقى استهداف المستشفيات وتوقفها عن العمل في غزة جريمة الحرب الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظماته، لن يمحيها التاريخ.