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شاهد/تصريح جديد لولي العهد السعودي عما يحصل في غزة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.

العالم- فلسطين

وقال ابن سلمان: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".

وأضاف: "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".

وأكد أن المملكة "تدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار".

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن السعودية "لا تزال مهتمة بالوصول لصفقة تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب".

والخميس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اعتقاده أن اتفاق تطبيع بين بلاده والسعودية "سيصبح حقيقة" بعد تحقيق "النصر" في الحرب الدائرة مع حركة حماس في غزة على حد تعبيره.

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