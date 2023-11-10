شاهد..ازدياد مساحة اليابان بصورة مفاجئة..كيف؟

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وأدى ثوران بركان تحت سطح البحر على بُعد 1200 كيلومتر (745 ميلاً) جنوب طوكيو إلى خلق كتلة أرضية جديدة لتزيد من مساحة اليابان بصورة مفاجئة.

يمكن أن تكافح الجزر الجديدة المكونة من الرماد وشظايا الصخور لمقاومة الضربات المستمرة للأمواج، لكن النشاط البركاني المستمر يمكن أن ينتج تدفقات الحمم البركانية التي تشكل في النهاية سطحاً أكثر صلابة ومتانة.

ونقل موقع "سي إن إن" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) قولها إن "الجزيرة التي لم يُطلق عليها اسم بعد، تشكّلت نتيجة ثوران بركاني تحت سطح البحر".

وتم توثيق صعودها من المحيط بالصور التي التقطتها قوات الدفاع الذاتي البحرية بالبلاد، في الأول من نوفمبر.

وتُظهر الصور ثورانًا صغيرًا نجمت عنه سحابة داكنة من الرماد فوق الجزيرة الصغيرة التي أصبحت الآن جزءًا من سلسلة جزر أوغاساوارا.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سجّلت نشاطًا بركانيًا في المنطقة منذ العام الماضي، لكن معهد أبحاث الزلازل التابع لجامعة طوكيو أكد أنّ الثوران الذي شكّل الجزيرة حدث في 30 أكتوبر.

وقال سيتسويا ناكادا، الأستاذ الفخري لعلم البراكين بجامعة طوكيو، لصحيفة "Japan Times" هذا الأسبوع، إن الصهارة كانت تتراكم تحت الماء منذ بعض الوقت، قبل أن تشقّ سطح المياه أخيرًا.

وتبعد الجزيرة حوالي 1200 كيلومتر (750 ميلاً) جنوب البر الرئيسي لليابان، وكيلومتر واحد عن جزيرة إيو جيما.

وكانت الجزيرة شهدت بعضًا من أعنف المعارك بالحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، حيث قاتل مشاة البحرية الأميركية عشرات الآلاف من اليابانيين المتحصّنين هناك، في معركة أسفرت عن مقتل أكثر من 7000 أميركي و22 ألف جندي ياباني.