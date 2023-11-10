سيناريو التغريبة الفلسطينية.. الآلاف من الفلسطينيين ينزحون من غزة +فيديو

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في قطاع غزة، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي استهدف مستشفى الشفاء آكثر من ثلاث مرات، قذيفة سقطت في وسط العيادة الخارجية بالمستشفى استشهد على إثرها عددا من النازحين وأصيب عدد آخرين، كما سقطت قذيفة فوق قسم الولادة الذي كان يأوي العشرات المئات من النازحين والنساء والأطفال قذيفة أخرى سقطت في ساحة المستشفى العالم.

وأضاف، أن مستشفى الشفاء يتعرض لقصف إسرائيلي ممنهج ومدبر ومدروس من قبل مدفعية الاحتلال الاسرائيلي كما أجبر الاحتلال النازحين على الخروج من المستشفى والمشي سيرا على الاقدام لمسافة طويلة نحو موقف الشجاعية ثم إلى شارع صلاح الدين مع وجود الدبابت العسكرية الإسرائيلية على الطرق.

واوضح مراسلنا، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفى الرنتيسي والطواقم الطبية العاملة والنازحين والنازحين ثم قامت بقصف عدد من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حزام ناري نحو المستشفى الأندويسي وكما خرج مستشفى النصر للاطفال عن الخدمة وموضحا أن حتى اللحظة هناك آلاف من المفقودين تحت الأنقاض والتوغل الاسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من انتشالهم، مؤكدا أن كل هذا ياتي بالتزامن مع رد المقاومة واستبسالها في تدمير عشرات الآليات العسكرية الاسرائيلية وتكبيد الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة.

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