جنين تودع 14 قصة شهيد.. فماذا حدث في جنين؟

العالم - مراسلون

الاقتحام الأكثر شراسة كان بالأمس.. بعد أن أمن المقاومون والناس بأن هذا موعد النوم فعاود الجنود الاقتحام مرة أخرى ليس في ساعة الفجر وإنما في ساعة يستريح فيها المحارب من القتال... حاصر المدنيين والأطفال في مدارسهم حتى ساعات المساء بعد تدخل من الأمم المتحدة.

الاحتلال الاسرائيلي يحول مخيم جنين إلى غزة جديدة عبر مراحل .. يستخدم ذات الاستراتيجيات القتالية، ولكنه بعد كل اقتحام يعترف بأن عمليته فشلت وبأن واحد فقط من الشهداء كان مقاوم.

يدرك الناس هنا بأن هذا ليس مشهداً ختامياً تسدل به ستائر الحرب ويعلمون تماماً بأن الحرب مشتعلة وبأن طريقَ الوصول إلى نهاية حتمية طويل أكثر مما مضى.

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