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جنين تودع 14 قصة شهيد.. فماذا حدث في جنين؟

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

ثقيل هذا اليوم على جنين كما الأيام السابقة الطويلة التي مرت على غزة .. كثير هو الغياب في مخيم جنين، يودع الناس ١٤ قصة لشهيد على أمل أن لا يودعوا المزيد ولكنهم حتماً يؤمنون بأن السبيل إلى التحرر لا يكون إلا بهذا. 

العالم - مراسلون

الاقتحام الأكثر شراسة كان بالأمس.. بعد أن أمن المقاومون والناس بأن هذا موعد النوم فعاود الجنود الاقتحام مرة أخرى ليس في ساعة الفجر وإنما في ساعة يستريح فيها المحارب من القتال... حاصر المدنيين والأطفال في مدارسهم حتى ساعات المساء بعد تدخل من الأمم المتحدة.

الاحتلال الاسرائيلي يحول مخيم جنين إلى غزة جديدة عبر مراحل .. يستخدم ذات الاستراتيجيات القتالية، ولكنه بعد كل اقتحام يعترف بأن عمليته فشلت وبأن واحد فقط من الشهداء كان مقاوم.

يدرك الناس هنا بأن هذا ليس مشهداً ختامياً تسدل به ستائر الحرب ويعلمون تماماً بأن الحرب مشتعلة وبأن طريقَ الوصول إلى نهاية حتمية طويل أكثر مما مضى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. جنين تودع 14 قصة شهيد.. فماذا حدث في جنين؟

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