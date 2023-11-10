شاهد.. طوفان شعبي بصنعاء دعما لفلسطين ومباركة للمقاومة

العالم - اليمن

وخلال المسيرة، رددت الجماهير اليمنية هتافات الغضب تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة، وهتافات الاعتزاز بالمجاهدين في فلسطين ولبنان، رافعين الأعلام الفلسطينية واليمنية وشعارات الصرخة في وجه المستكبرين، فيما ألقى الشاعر اليمني معاذ الجنيد قصيدة شعرية تحكي واقع أحداث معركة طوفان الأقصى.

وهتف المشاركون في المسيرة، قائلين: (خيبر خيبر يا صهيون.. جند الله قادمون)، (لستم لستم وحدكم.. أمتنا في جانبكم)، (أمريكا وبني صهيون.. مجرمون مجرمون)، (مَنْ ربيبة أمريكا؟.. إسرائيل إسرائيل)، (موتاً موتاً إسرائيل.. موتاً موتاً أمريكا)، (بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى)، (قولوها وبأعلى صوت.. يا أمريكا الموت الموت)، (يا الشعوب الثائرة.. جاء وعد الآخرة)، (عهدا من يمن الإيمان.. دعماً دعماً للطوفان).

وأعلنت الحشود الشعبية، استنفار وجاهزية أبناء الشعب اليمني للتضحية بأرواحهم وأموالهم في سبيل تحرير الأقصى الشريف وفلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدة دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، باعتبار ذلك واجب ديني على كل مسلم وعربي.

وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن شعبنا اليمني لا يعول أبدا على الأنظمة العميلة في التحرك الجاد نصرة لفلسطين، مضيفاً: "فقد جربناها منذ عقود من الزمن وثبت عدم نفعها".

وطالب شرف الدين هذه الأنظمة بأن تتحرك ولو بأضعف الإيمان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني والداعمين له من "الغرب الكافر"، محملاً تلك الأنظمة المسؤولية أمام الله وأمام المجازر الفظيعة التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء والرضع في غزة وبوحشية مفرطة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

وقال: "هؤلاء لا يعبرون بحال من الأحوال بأنهم أولياء لهذه الأمة؛ بل هم أولياء الشيطان (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).

ودعا مفتي الديار اليمنية للاستمرار في توجيه الضربات الموجعة ضد الكيان الاسرائيلي، مباركاً للقيادة اليمنية سياستها التي وصفها بالحكيمة عبر توجيه الاوامر بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه الكيان الاسرائيلي نصرة لفلسطين.

بيان المسيرة الجماهيرية، دان بشدة كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل مستمر في غزة خصوصا وفلسطين عموما، محملاً الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب المسؤولية الكاملة إلى جانب الكيان الاسرائيلي عن كل تلك الجرائم.

ودعا البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية بأن يكون لهم موقف واضح وتحرك عملي فاعل لنصرة غزة وفلسطين، وألا ينتظروا مواقف الزعماء والحكومات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الطوفان البشري هو الخامس الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الأول في الـ7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

وكان الطوفان الثاني بصنعاء في الـ13 من أكتوبر، في حين كان الطوفان الثالث في الـ18 من أكتوبر عقب المجزرة الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بمستشفى المعمداني في غزة، فيما كان الطوفان الرابع في الـ20 من أكتوبر.

وفي الـ27 من أكتوبر، أدى مئات الآلاف صلاة الجمعة في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، تضامنا ونصرة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة الاحتلال.

وفي الـ3 من نوفمبر، جابت أكثر من 23 مسيرة حاشدة شوارع وساحات مختلف مديريات العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة، تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة.