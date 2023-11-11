الإعلام العبري يتحدث عن خسائر كبيرة في غزة وجثث قواته تملأ الشوارع

العالم – خاص بالعالم

اشتباكات ضارية وفق كتائب القسام وسرايا القدس، يخوضها المقاومون في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومخيم الشاطئ ومنطقة تل الهوى وتفجير آليات العدو في ظل تساقط القوات الاسرائيلية بين قتلى وجرحى في استهدافات مباشرة في هذه المحاور.

توغل يحاول الكيان إظهاره كإنجاز عسكري عبر التعتيم على محرياته والكمائن التي تتعرض لها القوات المتوغلة، والاستهدافات التي تحدثت عنها المقاومة ونشرت صورها، عبر قذائف الهاون والصواريخ وقذائف الياسين، التي باتت تصنع فارقا في المعركة.

لا حصن يقي جنود الاحتلال من نيران المقاومين، كتئب القسام بثت صورا لاستهداف منزل في شمال بيت حانون، تحصن فيه جنود الاحتلال، كما استهدفوا ثلاث آليات عسكرية بقذائف الياسين جنوب غرب غزة وثلاث آليات أخرى شمال غربها. وسط اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط في قواته خلال المعارك في غزة.

معركة الداخل وضراوة الاشتباكات في القطاع، لم تخرج المستوطنات استهدافها من معادلات المقاومة، حيث شنت قصفا مركزا على التحشيدات العسكرية للكيان في محيط موقع مارس العسكري ومواقع كيسوفيم ومارس، وأيضا مستوطنة بئر السبع المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين، مع اعلان سرايا القدس استهدافها لطائرة إسرائيلية من نوع إيتان وإصابتها إصابة مباشرة.

خسائر القوات الإسرائيلية في الميدان رغم التكتم الإسرائيلي عنها، تكشفها الوحشية التي يبديها الجيش الإسرائيلي في استهدافه للمدنيين والنازحين الذين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي، المهدد بالقصف إسرائيليا، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن حربا يشنها الاحتلال على مجمع الشفاء الذي يتعرض لإطلاق نار كثيف، موضحا أن وزارة الصحة لم تتمكن اليوم من إحصاء عدد الشهداء والجرحى بشكل دقيق، بسبب القصف العنيف المستمر.

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