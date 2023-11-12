كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأكد مراسلنا تعرّض اكثر من منطقة على الحدود اللبنانية الفلسطينية الى قصف مركّز من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يتركّزالقصف على التلال المحيطة ببلدة العديسي وبلدة كفر كلا وبلدات حولا ومركبة. مشيرا الى ان الدخان يتصاعد في تلك التلال نتيجة القنابل الفوسفورية والقذائف الفوسفورية التي تسقط في تلك المناطق.

وأشار مراسلنا إلى ان الاحتلال تعمّد قصف احد المنازل في بلده يارون ما أدى الى جرح مواطنين اثنين، منوها أن المقاومة الاسلامية كانت قد ردت على موقع بوفيف وموقع رميم، باستهداف مجموعة من الاليات والعناصر من مشاة الاحتلال الاسرائيلي وحققت فيهما اصابات مباشرة.

وأضاف مراسلنا أن القصف الإسرائيلي استهدف حرش بلدة يارون، وجنوب بلدة يارون، كما طالت بعض القذائف الفوسفورية عين داما شرقا إلى الغرب أطراف مدخل رميش، ومنطقة مدخل حرش يارون، والأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة بليدا، كما طال القصف أيضا الأطراف بين بلدتي شيحين وأم التوت، وأطراف مروحين في القطاع الغربي، وتم استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بشكل مباشر، مقابل بلدة البستان في القطاع الغربي.

من جهتها، أعلن "حزب الله" استهداف قوة لوجستية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت بصدد نصب أجهزة تجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، مؤكدا أنهم "أوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".‏

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