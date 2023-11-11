فيديو يثبت کذب الاحتلال حول اسقاط 3 مسيرات للمقاومة

العالم - لبنان

مشاهد عن العملية التي استهدفت فيها المقاومة ثكنة "يفتاح قديش" (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة) التابعة لجيش العدو الصهيوني، بالإضافة إلى نقطة تجمع آليات العدو قرب مستوطنة "راموت نفتالي" (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة)، عبر المسيّرات الانقضاضية.



ويأتي نشر الإعلام الحربي للمشاهد، بعد أن أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان الجمعة، عن تنفيذها هجوماً ضدّ قوات ‏العدو، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة انقضاضية.



واستهدفت المسيّرة الأولى ثكنة "يفتاح قديش" (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة)، بينما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمّعاً مستحدثاً شرقي "‏حتسودت يوشع" (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).

وبعكس ما ادعى إعلام العدو الصهيوني، أظهرت المشاهد، التي نشرتها المقاومة الإسلامية، أنّ العدو لم يُسقط أيّاً من المسيرات الثلاث، وأنّها وصلت إلى أهدافها.