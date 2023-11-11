%60 من مجموع مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أكد الزميل أحمد سهمود خروج 24 مستشفى عن الخدمة بواقع أكثر من ستين بالمئة من مجموع المستشفيات في قطاع غزة، حيث خرجت 20 مستشفى من أصل 36 موجودة في القطاع.

وفيما وصف الوضع بالخطير جدا على كل الصعد قال إن كل ليلة تأتي على أهالي غزة تكون أقسى من التي قبلها، حيث يفاقم الجيش الاسرائيلي من ضرباته ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مجمع الشفاء الطبي شهد من أكثر الليالي قسوة حيث أن ما حصل في المجمع كان قصف وتدمير متواصل، إذ كان هناك انقطاع لكافة الاتصالات مع العاملين والطواقم الطبية.

وأوضح أن الاحتلال وبعد أن قصف محيط المستشفى -وهو أكبر المجمعات الطبية في قطاع غزة- قصف ساحة المستشفى بقذائف مدفعية، ولم تعد سيارات الإسعاف قادرة على الخروج من المستشفى كما لا يمكنها الدخول إلى المستشفى من خارجه.. كما أن الطواقم الطبية غير قادرة على الخروج من المستشفى.

وقال: إن الاطباء من داخل المستشفى صرحوا اليوم أنه سوف يتم دفن بعض الشهداء في داخل ساحة المستشفى.

وشدد على أن الواقع الصحي في غزة بات خطير جداً، وأوضح أن الكهرباء انقطعت تماماً عن مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، وقال: تحولت المستشفيات إلى مقابر جماعية.. البارحة أجرى الأطباء عمليات جراحية تحت مصابيح الهواتف النقالة، وأعلنت إدارة المستشفى بأنها في هذا الوقت لم تعد قادرة على إجراء أي عملية جراحية، وما أدى إلى تعفن الجراح لدى بعض المصابين، وبفعل ذلك انضمت بعض الإصابات إلى عداد الشهداء والموتى، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة الطاقم الطبي من إجراء العمليات.

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