السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الأهوازيات يغضبن ضد جرائم 'اسرائيل' في غزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

مظاهرة شعبية غاضبة خرجت في الاهواز، تندد بمجازر الكيان الصهيوني والقصف الوحشي المتواصل على غزة الذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء.

العالم - مراسلون

حشد كبير من الأمهات والأطفال الأهوازيين اجتمعوا دعما وتضامنا لأطفال فلسطين، منتقدين صمت الدول المسلمة ازاء ما يجري في فلسطين.

في هذه المظاهرات أعلنت المشاركات عن غضبهن واشمئزازهن مرددات شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، و"الله أكبر"، و"صمت كل مسلم خيانة للمسلمين والانسانية" و"الموت للصهاينة".

وأعلن الأطفال والأمهات اللواتی حضرن في هذا التجمع أن الشعب الإيراني سيدعم ويدافع دائماً عن حقوق الإنسان وحريته، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مقارعة الظلم.

رسائل عديدة اطلقها المتظاهرون المتضامنون مع أهالي غزة من قلب الاهواز، ابرزها ان ايران لن تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

الإعلام الاسرائيلي يسأل نتنياهو:مافائدة عملية انجازاتها صفر؟

عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة

فيديو يثبت کذب الاحتلال حول اسقاط 3 مسيرات للمقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر إسرائيلية: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !

شاهد: الرئيس رئيسي يصل للرياض متوشحا بالكوفية الفلسطينية

لبنان تجنب مجزرة بعد استهداف الاحتلال لمستشفى ميس الجبل + فيديو

في ذروة العدوان الاسرائيلي على غزة وقتل أطفالها.. دبي تستضيف معرضا للطيران بمشاركة 4 شركات صهيونية

شاهد.. الأهوازيات يغضبن ضد جرائم 'اسرائيل' في غزة

عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة