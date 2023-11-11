شاهد.. الأهوازيات يغضبن ضد جرائم 'اسرائيل' في غزة

العالم - مراسلون

حشد كبير من الأمهات والأطفال الأهوازيين اجتمعوا دعما وتضامنا لأطفال فلسطين، منتقدين صمت الدول المسلمة ازاء ما يجري في فلسطين.

في هذه المظاهرات أعلنت المشاركات عن غضبهن واشمئزازهن مرددات شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، و"الله أكبر"، و"صمت كل مسلم خيانة للمسلمين والانسانية" و"الموت للصهاينة".

وأعلن الأطفال والأمهات اللواتی حضرن في هذا التجمع أن الشعب الإيراني سيدعم ويدافع دائماً عن حقوق الإنسان وحريته، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مقارعة الظلم.

رسائل عديدة اطلقها المتظاهرون المتضامنون مع أهالي غزة من قلب الاهواز، ابرزها ان ايران لن تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية.