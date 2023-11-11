لبنان تجنب مجزرة بعد استهداف الاحتلال لمستشفى ميس الجبل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في الساعة 10:49 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل حسين عزالدين أن الحافة اللبنانية القريبة من فلسطين المحتلة لم يتوقف التطور الأمني والعسكري على جانبيها طوال فترة ليلة أمس حتى الآن.

وأشار إلى أن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم جهة البحر إحدى الشاحنات التي تحمل المياه في منطقة الزهراني العاقبية، أي عمق 40 كيلومتر من الحدود اللبنانية لجهة الناقورة والمكان الذي تم استهداف تلك الشاحنة، ما يعتبر تطورا بارزاً تعدّى موضوع جنوب النهر الليطاني.

وأكد أنه و منذ يومين تشهد منطقة جنوب لبنان تطورات أمنية متسارعة من خلال الأهداف التي تنتقيها المقاومة والتي تحقق فيها إصابات مباشرة، كالذي جرى بالأمس من خلال الهجوم المسير على أكثر من موقع في قرى لبنانية كقدس والمالكية والنبي يوشع وغيرها، وهو يعتبر ردا على كل تمادي الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن اعتداءاً طال إحدى مستشفيات الجنوب وهي مستشفى ميس الجبل الحكومي، مؤكداً أن: اللطف الإلهي حال دون أن تنفجر القذيفة التي سقطت -وهي من العيار الثقيل- أمام مدخل الطوارئ، وتجنب لبنان مجزرة كادت أن تحصل فيما لو انفجرت هذه القذيفة على هذه المستشفى.

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