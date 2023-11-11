السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان تجنب مجزرة بعد استهداف الاحتلال لمستشفى ميس الجبل + فيديو

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

جنوب لبنان (العالم) 2023.11.11 – أكد مراسل قناة العالم أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ اعتداءاً طال مستشفى ميس الجبل الحكومي، وقال إن لبنان تجنب مجزرة كادت أن تحصل بعد عدم انفجار قذيفة إسرائيلية من العيار الثقيل سقطت أمام مدخل الطوارئ بالمستشفى.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في الساعة 10:49 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل حسين عزالدين أن الحافة اللبنانية القريبة من فلسطين المحتلة لم يتوقف التطور الأمني والعسكري على جانبيها طوال فترة ليلة أمس حتى الآن.

وأشار إلى أن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم جهة البحر إحدى الشاحنات التي تحمل المياه في منطقة الزهراني العاقبية، أي عمق 40 كيلومتر من الحدود اللبنانية لجهة الناقورة والمكان الذي تم استهداف تلك الشاحنة، ما يعتبر تطورا بارزاً تعدّى موضوع جنوب النهر الليطاني.

وأكد أنه و منذ يومين تشهد منطقة جنوب لبنان تطورات أمنية متسارعة من خلال الأهداف التي تنتقيها المقاومة والتي تحقق فيها إصابات مباشرة، كالذي جرى بالأمس من خلال الهجوم المسير على أكثر من موقع في قرى لبنانية كقدس والمالكية والنبي يوشع وغيرها، وهو يعتبر ردا على كل تمادي الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن اعتداءاً طال إحدى مستشفيات الجنوب وهي مستشفى ميس الجبل الحكومي، مؤكداً أن: اللطف الإلهي حال دون أن تنفجر القذيفة التي سقطت -وهي من العيار الثقيل- أمام مدخل الطوارئ، وتجنب لبنان مجزرة كادت أن تحصل فيما لو انفجرت هذه القذيفة على هذه المستشفى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فيديو يثبت کذب الاحتلال حول اسقاط 3 مسيرات للمقاومة

شاهد.. هكذا أصبحت شمال فلسطين المحتلة بفعل المقاومة

حزب الله يستهدف تجمّعًا ‏لجنود الاحتلال في موقع العاصي

شاهد..حزب الله ينشر مشاهد إستهداف جنود الاحتلال في محيط "دوفيف"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر إسرائيلية: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !

شاهد: الرئيس رئيسي يصل للرياض متوشحا بالكوفية الفلسطينية

لبنان تجنب مجزرة بعد استهداف الاحتلال لمستشفى ميس الجبل + فيديو

في ذروة العدوان الاسرائيلي على غزة وقتل أطفالها.. دبي تستضيف معرضا للطيران بمشاركة 4 شركات صهيونية

شاهد.. الأهوازيات يغضبن ضد جرائم 'اسرائيل' في غزة

عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة