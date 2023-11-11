تركنا 150 طفلا في مستشفى الشفاء خلفنا في رعاية الله + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في الساعة 12:21 بتوقيت مكة المكرمة شددت الزميلة إسراء البحيصي أن المشهد يزداد ماساوية في غزة، مؤكدة أن: الذي يجب أن نظل نذكر به نلفت النظر إليه أن هناك جريمة ترتكب بحق مستشفى الشفاء بغزة.. حيث حدث حريق بجوار قسم الكلى، فيما تم قصف مبنى الجراحة، وسقط أربعة شهداء من الجرحى والمرضى المتواجدين في غرف العناية المركزة بسبب قطع الكهرباء عنهم.. استشهدوا على الفور بفعل توقف أجهزة العناية المركزة والأوكسجين الذي كان يصلهم، عن العمل.

وأضافت أن 100 جثة ملقاة أمام مستشفى الشفاء ولا يستطيع العاملون أن يتصرفوا معها، فلا يسمح الاحتلال لا بتأمين خروج إسعافات او طواقم طبية لإجلاء تلك الجثث لدفنهم في المقابر، ولا حتى يسمح لأهالي هذه الجثث أن يتحركوا في محيط مستشفى الشفاء.

وفيما أكدت قطع الاتصالات والتواصل والكهرباء عن المستشفى ومحيطه، شددت على أن مجزرة ترتكب في محيط مستشفى الشفاء، وقالت: وردتنا مناشدات من عائلات كثيرة محتجزة في شارع العيدية خلف مستشفى الشفاء وكذلك محتجزة في دوار حيدر عبد الشافي إلى جنوب المستشفى.

وأضافت أن كافة المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء تتعرض الآن لحصار من قبل الاحتلال، وأن هناك جرحى وشهداء داخل الشقق والبيوت.

وقالت إسراء البحيصي: قال بعض من تحدثنا إليهم نحن تركنا 150 طفل في المستشفى خلفنا لا نعرف عنهم شيئا في رعاية الله، حيث لا يوجد من يعتني بهم إلا القليل من الأطباء والمرضى من الذين تمكنوا البقاء هناك.

وخلصت إلى القول: تتعرض غزة لإبادة من فيها، المصادر الطبية التي استطعنا الوصول إليها داخل مستشفى الشفاء تتحدث عن نفاذ تام للأدوية والمستلزمات الطبية.

وحذرت من أن الموت يحيط بكل من بقي بمستشفى الشفاء، وقالت: الحديث يدور عن 15,000 شخصا متواجد هناك ما بين مريض وجريح وطبيب وممرض ومسعف وبعض النازحين الذين لا زالوا عالقين.

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