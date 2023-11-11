الإحتلال يعلن مقتل 5 ضباط وجنود خلال المعارك البرية في غزة

العالم - فلسطين

وبحسب الإحتلال فان القتلى هم الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، مين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551 (تصميم السهم الناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

سيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، سقط خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.

واشارت وسائل إعلام صهيونية الى انه بالإضافة الى القتلى، أصيب 6 جنود من الجيش "الإسرائيلي" بجروح خطيرة بعد إنفجار عبوة ناسفة.

واوضح الاعلام العبري ان 4 من القتلى بالإضافة إلى الجرحى ال6 وقعوا في كمين و تم تفجير عبوة ناسفة بهم اثناء محاولتهم الدخول الى احد الأنفاق شمال غزة.

وفي سياق منفصل قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى الأن لم يستطيع إغتيال احد قادة حماس الكبار، كما ويجد صعوبة في ذلك.