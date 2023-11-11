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أبو عبيدة: مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ويدمرون مدرعات الاحتلال

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وثقنا "تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا، منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال 48 ساعة الماضية".

وأضاف في كلمة صوتية له، اليوم السبت، أن "الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل".

وأكد أن "المقاومين يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، وعلى الرغم من أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

ونوه إلى أن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، لأن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية".

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