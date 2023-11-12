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باختصار.. اليهود والصهيونية

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اليهودية دين سماوي خاص بالعبرانيين ممن أسماهم القرآن الكريم ببني اسرائيل.

العالم – خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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