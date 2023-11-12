حزب ايرلندي يدافع عن فلسطين برسالة نارية + فيديو

العالم - أوروبا

وخلال جلسة للبرلمان الأيرلندي تخللها نقاش حول الوضع في الكيان الصهيوني والأرض الفلسطينية المحتلة، استعرض كارثي العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال كارثي "إن مخيم جنين بالضفة الغربية هو رمز مثالي وإن كان مأساويا للاحتلال الوحشي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مستعرضا ما تعرضه له المخيم منذ النكبة وحتى الآن، وجيلا بعد جيل، من عدوان وانتهاكات وجرائم ارتكبها الاحتلال.

وأضاف كارثي إنه "من غير المعقول ببساطة إخبار جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين بضرورة الانتظار. لقد حان الوقت لكي يتحرك العالم - لقد حان الوقت لأن تقود أيرلندا الطريق".

وأكد أن "الشعب الأيرلندي يقف مع أطفال مخيم جنين ضد العدوان والاحتلال والفصل العنصري (الأبارتهايد)"، مشددًا على أن هذه رسالة التضامن هذه يجب أن تقترن بالأفعال، و"يجب على العالم أن يرد أخيرًا بشكل مناسب على جرائم الحرب الإسرائيلية".

ودعا حكومة بلاده إلى اتخاذ "إجراءات حقيقية وملموسة تظهر للعالم، والأهم من ذلك لأطفال جنين، بأنناليس لنا يدا ولا نعمل أو نشارك في التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني".

وانتقد كارثي حكومة بلاده لإحباطها "مشروع قانون سحب الاستثمارات غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية" وعدم اعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وكان حزب "شين فين" قد تقدم بمشروع قانون للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الأيرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد أسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.