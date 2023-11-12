شاهد.. كيف تلقى الاحتلال الرد على تخرصاته بشأن لبنان؟

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صعدت المقاومة الإسلامية في لبنان من عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته العسكرية على الحدود مع فلسطين المحتلة، وخاضت اشتباكات مسلحة في أكثر من مكان، ملحقة خسائر بصفوف جنود الاحتلال.

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة لعدد من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. كما ونشر مشاهد من عملية إستهداف المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ما دفع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بتحذير حزب الله من تصعيد القتال على الحدود، زاعما أن ما تفعله "إسرائيل" في غزة يمكن أن تفعله في بيروت.

واعتبر غالانت في تصريح للجنود، إن حزب الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع، وإنه يرتكب أخطاء، ومن سيدفع الثمن في المقام الأول هم المواطنون اللبنانيون. ما تفعله "اسرائيل" في غزة يمكن أن تفعله في بيروت، على حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في وقت متزامن مع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال فيه إن المقاومة تصعد في هجومها ضد القوات الإسرائيلية انطلاقا من الحدود الجنوبية للبنان. كاشفا عن استخدام أسلحة جديدة منها مسيرات انتحارية وصواريخ ذات رؤوس حربية كبيرة.

وقال السيد نصرالله " اذا اردتم ايها الامريكيون ان تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة الا تذهب المنطقة الى حرب اقليمية عليكم ان توقفوا العدوان والحرب على غزة هذه هي المعادلة ولن يستطيع احد ان يضغط على حركات المقاومة ان تقف وان تسكت وان تصمت وان تتخلى عن مسؤوليتها على الاطلاق".

من جانبه، صرح رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل" لن تتوقف حتى إنجاز مهمتها في غزة، مشيرا إلى أن الحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.



إلى ذلك، هاجم نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعوته "إسرائيل" لوقف قتل النساء والأطفال بقطاع غزة. وقال نتنياهو في تصريح مشترك مع غالانت والوزير بيني غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:لقد ارتكب ماكرون خطأً فادحًا، خطأ واقعيًا وأخلاقيًا، قائلين لسنا بحاجة لمواعظ أخلاقية.