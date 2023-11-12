طالبات المدارس يتضامنن مع أهالي غزة في مدينة آبادان الايرانية

العالم - خاص بالعالم

وتقوم الطالبات بقراءة الاناشيد و رسم لوحات معبرة تحاكي ضمائر المجتمع الدولي والإنساني بوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت احدى الطالبات: نحن نعاهد أن نكون مع اطفال فلسطين ونحامي عنهم.

كما قالت اسماء فرحاني احدى المعلمات: نحن جدا متألمين فيما يجري في فلسطين على الشعب الفلسطيني وعلى النساء والاطفال، ونتمنى لهم النصر على الدول الغاصبة التي تدعي أنه يدعم حقوق الانسان والاطفال وهي تقتل الاطفال.

منذ السابع من اكتوبر هذا هو حال خيرية مديرة هذه المدرسة، تتابع الاخبار و تذرف الدموع علي مشاهد الرعب و استشهاد الاطفال في غزه، وبهدف رسم البسمه على وجوه الاطفال النازحين في المدارس قررت تحويل مکتبها إلى ورشة صغيرة لصناعه الدمى و إهدائها لاطفال فلسطين.

وقالت خيرية: نحن تذوقنا مرورة القصف والحرب والنيران وكانت تلك الايام بشعة وصعبة جدا، واطفال غزة يمرون بنفس التجربة.

انّه الشعار الذي لا ينقطع سماعه ابدا في مدرسة بروين فمن جيل الي جيل تصدح الحناجر هنا بالموت لاسرائيل التي تواصل حرب الإبادة في غزة، مستهدفة الجيل الفلسطيني الصاعد المفعم بالنضال والصمود والعزيمة.