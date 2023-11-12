العالم – المغاربية

كما يبحث البرنامج في فعاليات دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في تونس وضغوط غربية لمنع المصادقة على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي، محامون جزائريون يقدمون شكاوى ضد تل أبيب امام المحاكم الدولية.

ويلقي البرنامج الضوء على اتساع دائرة مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال والتمسك الشعبي في المغرب بمطلب اسقاط التطبيع مع تل ابيب وادانة استهداف الصحفيين في غزة، وحملات في ليبيا من اجل مقاطعه السلع والشركات المؤيدة لكيان الاحتلال، ودار الافتاء تؤكد ان النصرة فلسطين واجب شرعي، واستمرار موجة التضامن مع الشعب الفلسطيني في موريتانيا ونواب يطالبون بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

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