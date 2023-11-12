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المغاربية..

فعاليات دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في تونس

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"المغاربية"الضوء على تصاعد الغضب الشعبي جراء الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائمه الدموية واتساع دائرة مقاطعة الشركات الداعمة لتل ابيب في دول المغرب العربي.

العالم المغاربية

كما يبحث البرنامج في فعاليات دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في تونس وضغوط غربية لمنع المصادقة على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي، محامون جزائريون يقدمون شكاوى ضد تل أبيب امام المحاكم الدولية.

ويلقي البرنامج الضوء على اتساع دائرة مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال والتمسك الشعبي في المغرب بمطلب اسقاط التطبيع مع تل ابيب وادانة استهداف الصحفيين في غزة، وحملات في ليبيا من اجل مقاطعه السلع والشركات المؤيدة لكيان الاحتلال، ودار الافتاء تؤكد ان النصرة فلسطين واجب شرعي، واستمرار موجة التضامن مع الشعب الفلسطيني في موريتانيا ونواب يطالبون بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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