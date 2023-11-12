شركة إيرانية تنتج رادار المراقبة البحرية محليا

العالم - إيران

ووفقا لمقر العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة التابع لرئاسة الجمهورية، فقد أوضح مدير شركة موج بجوه آزما القائمة على المعرفة حجة الله بيكي بأن هذه الشركة توفر احتياجات موانئ البلاد بما في ذلك مكونات نظام المراقبة (VTS) الذي يستخدم للتحكم في حركة الملاحة البحرية.

وأشار بيكي إلى أن رادار المراقبة البحرية المتطور X-band الخاص بالموانئ هو أحد أهم مكونات أنظمة المراقبة في الملاحة البحرية نظرا لخصائصه المتميزة مقارنة بأجهزة الاستشعار الأخرى.

وأضاف بيكي أنه نظرا للعقوبات المفروضة على إيران ورفض الشركات المصنعة بيع الخدمات وقطع الغيار المتعلقة بهذا النظام، فقد قامت شركة موج بجوه آزما القائمة على المعرفة بالتصنيع المحلي لنظام المراقبة البحرية المتطور X-band اللازم لنظام المراقبة في حركة الملاحة البحرية بالموانئ .

وصرح بأن كامل أجزاء هذا الردار من أجزاء الأجهزة والبرمجيات تم تصنيعها محليا من قبل خبراء محليين وتم تركيبها بنجاح في موانئ أميرآباد وبوشهر والشهيد رجائي وجابهار، والآن يعمل هذا النظام في هذه الموانئ بكامل طاقته.

وأوضح مدير شركة موج بجوه آزما بأن رادار المراقبة البحرية المتطور X-band يحتوي على عينات عائمة وساحلية، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تتمتع بإمكانية إضافة امتدادات، أي أن مجموعتي الإرسال والاستقبال مكررتان فيها، وإذا كان هناك مشكلة في إحدى هذه المجموعات فإن المجموعة الأخرى ستستمر في العمل تلقائيا.

كما أشار إلى إنتاج منتجين آخرين في أنظمة المراقبة في الملاحة البحرية للموانئ، موضحا بأن أحد هذه المنتجات التي هي قيد الاختبار هو نظام التعريف الآلي للمحطة الأساسية، والمنتج الآخر هو نظام الملاحة الراديوي الذي تم تسليمه وقريبا، وسيتم الانتهاء من العينة الصناعية، وبهذا البرنامج يمكن توطين المكونات الرئيسية لـ VTSداخل البلاد لتلبية الاحتياجات.