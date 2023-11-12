قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني يلتقي وزير الداخلية العراقي في بغداد

العالم - إيران

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، فرص تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين إيران والعراق.

إلى ذلك، نوه العميد رادان بتنظيم مسيرة الأربعينية الحماسية هذا العام، قائلا: نحن نشكر حكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال وضيافتهم الكريمة للزوار.

ولفت في السياق إلى إشادة قائد الثورة الإسلامية بدور العراق حكومة وشعبا في تنظيم هذه المسيرة العظيمة.

وتطلع قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى مزيد من التعاون الأمني والشرطي بين إيران والعراق من أجل تسهيل الظروف وإجراءات السفر بالنسبة لزوار الأربعينية.

إلى ذلك، تطرق وزير الداخلية العراقي إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وطهران، مؤكدا أنها دخلت حيز التنفيذ، ومعربا عن أمله بأن تسفر زيارة العميد رادان للعراق عن المزيد من التنسيق والتعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات ومجابهة الإرهاب ومراقبة الحدود المشتركة.

يذكر أن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد رادان، قام بعد هذا اللقاء، بتفقد كلية الشرطة والشرطة الاتحادية في بغداد، واطلع ضمن اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين بهذا المركز التعليمي والأمني، على برامجه المختلفة.

وبدا العميد رادان، يوم أمس السبت زيارة إلى بغداد، بدعوة من النائب الأول لوزير الداخلية العراقي لشؤون الأمن الداخلي عادل الخالدي.