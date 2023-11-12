فيديو خاص: المقاومة اللبنانية تطلق صلية صواريخ جديدة

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: هناك دفعة ثانية (من الصواريخ) كانت قد اعلنت عنها المقاومة بانها صلية ثانية اطلقت من القطاع الغربي باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واضاف: ان ساعات المساء شهدت هستيريا اسرائيلية غير عادية، عبر القصف العنيف الذي طال العديد من القرى والبلدات المتاخمة للشريط الحدودي.

وتابع: الان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منطقة المشيرفة واللبّونة، فيما صافرات الانذار في مراكز اليونيفل تطلق من جديد.

واوضح مراسلنا ان دخان القنابل الفسفورية غطى وانتشر فوق كل منازل منطقة بليدا، الامر الذي يسبب اذى لمن تبقى في هذه القرية.

واكد ان القصف الاسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل، وبعض القذائف سقطت بالحي الشمالي، حيث تضرر اكثر من منزل بشكل جزئي.

وتابع مراسل قناة العالم: منذ قليل استهدفت مسيرة منطقة البويضة بين الخردلة ومرجعيون، فيما استهدف قصف عنيف تلة برغز والمحمودية، المقابلة لبلدة الخردلة.

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