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الكشف عن مشاهد صادمة في مستشفى الشفاء.. الكلاب تنهش جثث الشهداء

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش عن مشاهد صادمة في مستشفى الشفاء، الذي توجد فيه جثث عشرات الشهداء، دون التمكن من التعامل معها جراء حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفى.

العالم-فلسطين

وكشف البرش في تسجيل صوتي، عن مهاجمة الكلاب الضالة لجثث الشهداء في ساحة المستشفى ونهشها، دون أن يستطيع أحد أن يردعها.

من جهة أخرى، كشف وقع ''موندويس'' البريطاني عن قصص مروعة، ونقلت عن الحاجة مريم قنوع أنها عادت إلى شمال القطاع لتفقد ابنها، وعندما وصلت إلى الحي الذي كان فيه منزلهم، قالت؛ إنها لم تستطع الوقوف أمام هذا المنظر؛ حيث إن الجثث ملقاة في الشوارع والأرصفة، والغربان تتناول لحومها مع تحللها، وكان ابنها من بينهم، وكانت قادرة فقط على التعرف عليه من خلال السروال الذي كان يرتديه دائما وحزامه الجلدي المميز.

وتقول؛ إن الجثث كانت تحمل علامات غير عادية وعلامات للعض؛ حيث كانت الغربان تتسلقها نهارا، وتتجمع عليها الحيوانات البرية ليلا عندما لا يكون هناك أحد في المنطقة.

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الكشف عن مشاهد صادمة في مستشفى الشفاء.. الكلاب تنهش جثث الشهداء