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مراسل العالم يكشف كيف مرت ليلة أمس على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان منذ منتصف ما بعد ظهر الامس وحتى ساعات الاولى من اليوم الاثنين كان هناك تصعيد عنيف سواء من خلال ضربات المقاومة او الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية المحازية للشريط المحتل.

العالم - مرسلون

واوضح مراسلنا حسين عزالدين ان تم القاء القنابل الحارقة والفسفورية على عدة اماكن في بلدة يارون وبلدة بليدا التي كان لها النصيب الاكبر ، مشيرا الى ان بعض المعلومات تشير الى سقوط اكثر من 250 قذيفة بالاضافة الى شن الغارات على بلدة يارون ومحيطها واستهدفت المقاومة "موقع دوفيف" التابع للاحتلال والذي الحق اضرار جسيمة بالاحتلال الاسرائيلي وحقق اصابات كبيرة في صفوفه .

واضاف ان ان منذ عشية امس وحتى فجر اليوم كانت هناك بعض الغارات التي نفذت على بعض المناطق المفتوحة، مبينا ان الحصة الاكبر من الاعتداءت منذ يوم امس وحتى ساعات متقدمة من هذا الليل كانت في القطاع الشرقي ، لافتا الى وجود اعتداءات تجاوزت حد بعض قواعد الاشتباك مثل القذائف التي سقطت في بعض الاودية المحيطة بوادي حجير وسلوقي وبعض الغارات التي نفذت على مجرى نهر الخردلي ومنطقة الدمشقية والمحمودية التي تقع في الجهة الغربية لمدينة مرج عيون بالاضافة الى غيرها من البلدات.

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