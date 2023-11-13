انقطاع الكهرباء يقتل 5 أطفال رضّع في مستشفی الشفاء

العالم - فلسطين

يواصل الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي في شمال غرب غزة، وحصاره من الجهات كافة، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة جراء انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وكان المستشفى قد أعلن أنّ تسعةً وثلاثين رضيعاً، وسبعة عشر مريضاً يرقدون في قسم العناية المركزة يتلقّون التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّ أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل، ووصف الوضع في مستشفى الشفاء بالخطير بعد ثلاثة أيام بلا كهرباء وماء.

وأدى العدوان الإسرائيلي الى خروج اثنين وعشرين مستشفى عن الخدمة. ومحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المستشفيات في مدينة غزة يمكن أن تصبح 'مشرحة'، من جهتها، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء عاجلا لحماية المدنيين في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى القدس خرج عن الخدمة أيضا وإن الطاقم الطبي في المستشفى يبذل جهودا مضنية لتقديم الرعاية للمرضى هناك في ظل شح الدواء والغذاء والماء.

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنّ عدم محاسبة كيان الاحتلال على جريمة مستشفى المعمداني شجعه على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي.

الى ذلك، استشهد سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة اطفال في قصف اسرائيلي استهدف منزلاً شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ طيران الاحتلال استهدف منزل الصحافي ياسر قديح في خانيونس، فيما استشهد ثلاثة عشر مدنياً، واصيب سبعة وعشرون آخرون إثر استهداف منزل في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس ايضاً، ما رفع حصيلة الشهداء الى أكثر من أحد عشر ألفاً ومئة وثمانين، بينهم أكثر من أربعة آلاف وستمائة طفل، وأكثر من ثلاثة آلاف امرأة.