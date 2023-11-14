منظمة أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن بسبب غزة

العالم - الأميركيتان

وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: "ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة".

وتابع بيان المنظمة: "الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأشار "مركز الحقوق الدستورية" إلى أن "الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارا وتكرارا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية".

وأكد البيان أن المنظمة رفعت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الاثنين، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، وإصابة نحو 29 ألف مواطن في العدوان "الإسرائيلي" أكثر من 70% منها أطفال منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة. وقال الاعلام الحكومي في بيان صحفي، إن عدد شهداء الكوادر الطبية ارتفع 189 بين طبيب وممرض ومسعف. وحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، مطالبًا بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم.