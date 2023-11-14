الاحتلال يشن حرب إبادة شاملة علی قطاع غزة

العالم - باختصار

في مدة خمسة أسابيع دمرت الغارات الجوية والقصف الصهيوني نحو ستة عشر ألف منزل بالكامل في غزة.

وألحق القصف والغارات أضراراً جسيما بما يقدر بمئة وأربعين ألف منزل بغزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء بحرب الإبادة الصهيونية في غزة الی نحو 11200 شهيد.

ومن بين الشهداء 4500 طفل فلسطيني وأكثر من 3500 إمرأة الی جانب 25 ألف جريح.

ودمرت حرب الابادة مستشفيات ومدارس وبنی تحتية ومنشآت خدمية مدنية تدميراً كاملاً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الاحتلال ارتكب 967 مجزرة جماعية بغزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.

واعلن المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني ان غزة تشهد مجازر ضد المدنيين خاصة الاطفال.

اما منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت عن توقف 20 مستشفی من مجموع 34 مستشفی بغزة عن العمل بسبب القصف والدمار.

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