شاهد فيديو لمجندة أسيرة "إسرائيلية" قتلت في قصف الاحتلال على غزة

العالم - الإحتلال

وفي مقطع الفيديو، ظهرت المجندة وهي تعرف عن نفسها، ومن ثم قالت: "أنا موجودة في غزة.. كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ"، مضيفة "أنا منذ 4 أيام في غزة..يوجد اسرى آخرين معي..نحن نخشى أن نموت من الصواريخ".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" عن "مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاما من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علما بأن كتائب القسام ستصدر لاحقا مادة توثق صحة هذا الإعلان".

وكانت كتائب القسام حذرت مرات عدة من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الصهيوني المستمرة على القطاع.