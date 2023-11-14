بيان مصري رسمي ردا على فيديو لسائح إسرائيلي في سيناء + فيديو

العالم - مصر

وأصدرت قوات الأمن المصرية بيانا علقت فيه على فيديو يظهر أجنبيا يضايق فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، ويؤكد أنه "سائح إسرائيلي وأنه في أرض إسرائيلية".

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية، بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية".

وجاء في البيان: "تقدمت الفتاتان ببلاغ للجهات الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار اتخاذ اللازم حياله".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع فيديو قيل إنه من مدينة دهب المصرية لسائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.

وظهر في الفيديو سائح في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبأصدقائها على الشاطئ، حيث وجه لها الحديث قائلا: "بالنسبة لي هذه أرض [إسرائيل]"، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.

ويتحدث السائح مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شئ عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض [إسرائيل].