السرايا توجه رشقات صاروخية لتحشدات ومستوطنات الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن سرايا القدس قولها في بلاغ، إنها قصفت العين الثالثة برشقة صاروخية.

كما أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات العدو في أحراش “كيسوفيم” بعدد من قذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، دك “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة في بئر يعقوب بالرملة وإصابة مباشرة في بيتح تكفا، جرّاء الصواريخ من غزة.

وقالت القناة 13 العبرية: إن 20 صاروخًا أطلقت في الدفعة الأخيرة من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

وتسبت الصواريخ باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة.

وتواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور غزة بملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تمكنت خلالها كتائب القسام من تدمير أكثر من 170 آلية إسرائيلية ما بين دبابة وناقلة جند وجرافة، تدميرا كليا أو جزئيا.

وأقر الاحتلال الصهيوني بمقتل جنديين إضافيين في معارك غزة، ليزيد عدد القتلى المعلن عنهم رسميا عن 52 قتيلا، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى أكثر من ذلك بكثير.