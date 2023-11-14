مسيرات جماهيرية في ايران دعما لأطفال غزة يوم السبت القادم

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمقر لجنة الانتفاضة والقدس بحضور رئيس واعضاء اللجنة في المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي.

وأعلن العميد رمضان شريف رئيس لجنة الانتفاضة والقدس، في هذا الاجتماع، أن مسيرات شعبية ستنظم يوم السبت المقبل دعما لأطفال غزة الأبرياء.

وبحسب هذا التقرير سيلقي القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي كلمة بالمناسبة في المسيرة التي ستقام في طهران بعد ظهر السبت في ساحة الثورة (انقلاب).

وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء لليوم الـ 39 على التوالي، بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مخلفة أكثر من 40 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح.