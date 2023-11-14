شاهد.. صلاة على جثامين شهداء غسلّتهم قطرات المطر بغزة

العالم - فلسطين

ينزل المطر على قطاع غزة، ليخلق مشاهد سحرية تملأ قلوب أفراد العائلة خاصة الأطفال منهم بالسعادة والبهجة، حيث يشعرون بالبرودة المنعشة للمطر على وجوههم الصغيرة والأرض التي تحت أقدامهم، وهذا يعتبر لحظة تواصل بينهم وبين الطبيعة التي أنعمنا الله بها ولكن غزة الآن تبكي عليها السماء...

الأمطار تسقط على مربع سكني في مخيم جباليا دمره طيران الاحتلال

ويؤدي أفراد العائلات في غزة،الصلاة على الجثمان المطهرة لشهدائهم تحت الأمطار،كأنما تدمع عيون السماء على براءتهم .

ويا معشر الأحرار في العالم ..مع الأحداث الدموية التي يشهدها القطاع من انتهاكات انسانية وتهجير وقصف للمدنين الذين ارتقوا الى رب السماء مستشهدين، نتوجه إلى الله داعين لهم في لحكات مطر، لعله يرفع عنهم البلاء.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وازل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين...

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم..

اللهم آمين.