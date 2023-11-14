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على يد كتائب القسام..

هلاك جنديين صهيونيين من مسافة صفر في بيت حانون

هلاك جنديين صهيونيين من مسافة صفر في بيت حانون
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها نفذوا عملية بطولية أجهزوا خلالها على جنديين صهيونيين في محاور التوغل بقطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر وأصابوا 3 آخرين باشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وأمس الاثنين، أعلنت الكتائب استهداف 12 آلية وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.

ومنذ بدء التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 172 آلية عسكرية للاحتلال، واستهداف قوات صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة آخرين في معارك غزة، ما يرفع النود والضباط المعترف رسميا بقتلهم من الاحتلال إلى أكثر من 52 في حين تؤكد المصادر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

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