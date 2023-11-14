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وزير خارجية كيان الإحتلال يهاجم 'غوتيريش'

وزير خارجية كيان الإحتلال يهاجم 'غوتيريش'
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، أن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية.

العالم - الإحتلال

وقال كوهين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف: "لا يستحق غوتيريش أن يكون على رأس الأمم المتحدة. لم يشجع غوتيريش أي عملية سلام في المنطقة...غوتيريش، على غرار كل الأمم الحرة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عال: حرروا غزة من حماس".

كما صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن الصليب الأحمر لم يلتق أيا من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: "عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر. حتى اليوم، لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء".

وأضاف: "لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية الى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا".

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا محتجزون في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أسفر هذا الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص معظمهم مدنيون.

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