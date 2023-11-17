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مراسل العالم يزف الفرحة .. نفوق أكبر جنرال إسرائيلي في غزة

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة بالخبر المتداول في الاعلام العبري بمقتل الجنرال"دانيئيل شيوعا"قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة، وعدد من الجنود وقعوا ما بين قتيلٍ وجريح، حيث تم استهدافهم بطائرة"زواري"القسامية الانتحارية أثناء تجمعهم في بيت لاهيا شمال القطاع.

العالمخاص بالعالم

وقال مراسلنا انه بعد هذا الحجم الكبير من مشاركة الاستخبارات العالمية والامريكية والبريطانيه وكل الاشراف الامريكي على الحملات والحرب على قطاع غزة الا ان المقاومة تبقى صامدة وتبقى تفاجئ الجميع وتفاجئ العدو بهذا الصمود والاداء الاسطوري.

ولفت مراسلنا إلى أن المشاهد المعروضة لانتصارات المقاومة لا تبث عبر الكثير من الفضائيات والاعلام العبري من اجل الحفاظ على مستوى الغضب الحاصل في الداخل الاسرائيلي والمتزايد منوها بوجود رقابة عسكرية على كل الاعلام، وتحديدا في هذه المراحل واعلان الطوارئ والحرب، فدائما هنالك يكون رقابه شديدة ومشددة على كافه وسائل الاعلام الرسمية والخاصه سواء المرئية أوالمسموعة ولكن في بعض الصحف كـ"اهاآريتس"،يتم ذكر بعض هذه المشاهد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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