مراسل العالم يزف الفرحة .. نفوق أكبر جنرال إسرائيلي في غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا انه بعد هذا الحجم الكبير من مشاركة الاستخبارات العالمية والامريكية والبريطانيه وكل الاشراف الامريكي على الحملات والحرب على قطاع غزة الا ان المقاومة تبقى صامدة وتبقى تفاجئ الجميع وتفاجئ العدو بهذا الصمود والاداء الاسطوري.



ولفت مراسلنا إلى أن المشاهد المعروضة لانتصارات المقاومة لا تبث عبر الكثير من الفضائيات والاعلام العبري من اجل الحفاظ على مستوى الغضب الحاصل في الداخل الاسرائيلي والمتزايد منوها بوجود رقابة عسكرية على كل الاعلام، وتحديدا في هذه المراحل واعلان الطوارئ والحرب، فدائما هنالك يكون رقابه شديدة ومشددة على كافه وسائل الاعلام الرسمية والخاصه سواء المرئية أوالمسموعة ولكن في بعض الصحف كـ"اهاآريتس"،يتم ذكر بعض هذه المشاهد.

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