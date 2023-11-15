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حماس تفند مزاعم الاحتلال بعثوره على أسلحة بمستشفى الشفاء

حماس تفند مزاعم الاحتلال بعثوره على أسلحة بمستشفى الشفاء
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

فندت حركة حماس مساء اليوم الاربعاء مزاعم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد، في مجمع الشفاء الطبي، وقالت ان هذه المزاعم ليست إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة.

العالم - فلسطين

واضافت حركة حماس ان هذه المزاعم هي نفس الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد.

وتابعت الحركة: كرّرنا أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادّعاءاته الباطلة، لأننا نُدْرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل.

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