الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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تعرف على الموطن الأصلي للمسؤولين الصهاينة (فیديو)

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

جاء مسؤولوا الصهاينة من مختلف بلدان العالم و فلسطين المغتصبة ليست موطنهم الأصلي...

العالم - فلسطين

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