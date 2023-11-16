بعد موجة من السخرية.. الاحتلال يزيل الفيديو المزعوم عن مستشفى الشفاء +فيديو

العالم - فلسطين

قوبل المقطع الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال ثم قام بحذفه بموجة واسعة من السخرية والسخرية في العالم.

قام الجيش الصهيوني بإزالة مقطع الفيديو من منصة "إكس" حيث كان يدعي فيه العثور على أسلحة في مستشفى الشفاء بعد ان قوبل بموجة احتجاجية ساخرة حول العالم حيث انهالت عليه التساؤلات حول مزاعمه قبل اقتحام المستشفى بوجود مقر لحركة حماس ووجود أسرى إسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم من خلال نشره للفيديو المحذوف أنه اكتشف 12 قطعة سلاح ومجلدين من القرآن الكريم وبعض التواريخ، وقال إنها تعود لحركة حماس، ما جعله معرض للسخرية حول العالم.

كما اعترف مسؤول أمني إسرائيلي في حديث مع إذاعة الجيش الصهيوني بعدم وجود أي علامات في مستشفى الشفاء يدل على وجود الأسرى الإسرائيليين فيه.

يذكمر أن قوات الاحتلال ا|لإسرائيلي اقتحمت مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

ويحتمي آلاف المرضى والمدنيين في مستشفى الشفاء بغزة، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك نحو 700 مريض و400 من العاملين بالمستشفى و3000 مدني في المستشفى.

وأعلنت صحة غزة أن هناك ما لا يقل عن 2300 شخص ما زالوا داخل المستشفى، هم 650 مريضا، و200إلى 500 موظف، وحوالي 1500 مدني.