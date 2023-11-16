مراسلة العالم: الاسرى يواجهون حربا قاسية لا يعلم احد عنها شيئا +فيديو

العالم - مراسلون

واشارت مراسلتنا الى ما قاله نادى الاسير من مواجهة الاسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال ظروفا قاسية وصعبة في ظل السياسة العقابية الانتقامية لكيان الاحتلال.

واضافت ان الاسرى يواجهون حربا لا يعلم احد عنها شيئا كون الاحتلال يمارس التعيتم على اخبارهم، لافته الى ان بعض مقاطع الفيديو التي تصل من ادارة سجون الاحتلال او الاعلام العبري هي قاسية.

وتابعت ان هناك مطالبات للصليب الاحمر بضرورة التدخل وضرورة الحصول على معلومات حول هؤلاء الاسرى خاصة من ذويهم، حيث يمنعون من زيارتهم هم ومحاميهم الا بصعوبة بالغة.

واوضحت ان الاسرى يعيشون في ظروف غير انسانية حيث يقدم الاحتلال لهم وجبة واحدة وهي وجبات سيئة، بالاضافة الى تقديم مياه غير صالحة للشرب، حرمانهم من العلاج.

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