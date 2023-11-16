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افتتاح 15 مشروعا مائيا وسط ايران

افتتاح 15 مشروعا مائيا وسط ايران
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحضور الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي تم افتتاح 15 مشروعا مائيا خدميا بمحافظة " جهارمحال وبختياري" في وسط البلاد اليوم الخميس.

العالم - ايران

وشمل المشاريع المدشنة بالمحافظة التي وصل اليها رئيس الجمهورية اليوم، افتتاح سد "بابا حيدر" و" مجمع اوره بارز" الريفي.

وأوضح رئيسي أن بالوقت الراهن تم تدشين بشكل ملحوظ من مشاريع ايصال المياه بالمحافظة بنسبة 65 بالمئة، حيث إن " جهار محال وبختياري" لا تعاني نقصا بالمياه بل بحاجة للادارة.

وأضاف أنه تمت معالجة ايصال المياه العذبة لـ 117 قرية حاليا وأن العمل لن يتوقف حتى ايصاله لـ 200 قرية.

وتابع أنه ثمة 10 الاف قرية تواجه صعوبة بالمياه (اجمالا) حيث تمت حلحلة 3500 قرية منها.

الرئيس الايراني إعتبر أن سرعة ايصال المياه للمناطق الريفية تضاعفت بواقع 13 مرة عن ذي قبل حيث إن المشروع الذي كان يستغرق 14 عاما، الان يتم تدشينه خلال 4 سنوات.

وشدد على أن نهضة استكمال المشاريع المتبقية من اولويات الحكومة الحالية (بدأت مهامها اغسطس/آب 2021) وأن هذه النهضة ستتواصل.

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