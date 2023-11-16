مراسل العالم يشكف حقيقة مغيبة عن الوضع المرير في جنوب غزة

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واوضح مراسلنا احمد سهمود ان مناطق جنوب غزة تتعرض لقصف عنيف مثلها مثل مناطق الشمال لكن الفرق هو محاصرة مناطق الشمال بشكل دقيق جدا حيث يمنع ادخال اي مساعدات انسانية سواء كانت زجاجة مياه واحدة او كيلو قمح او لتر وقود او حتى حبه دواء لشمال غزة.

وتابع مراسلنا ان مناطق الجنوب يدخل لها المساعدات الشحيحة جدا التي لا تكاد تكفي لاحتياجات 5 % من السكان، والتي تأتي بشروط اسرائيلية بعد تفتيش اسرائيلي وتعليمات اسرائيلية لادارة الانوروا في الجنوب مدينة غزة.

واشار الى ان ادارة الانوروا قالت انها فقدت الاتصال مع موظفيها في شمال غزة وموظفيها في جنوب غزة لا يتستطيعون العمل واستمرار عمليات خدمة النازحين بسبب نفاذ الوقود حيث ان الكمية التي سمح بادخالها منذ بداية العدوان على غزة تكفي فقط بنسبة 3% من احتياجات الاونروا.

وبين ان العدوان والقصف الاسرائيلي مستمر على جل المناطق وحاصرة مجموع الشفاء الطبي واقتحامه من البوابة الخلفية وتدمير بعض الاقسام فيه وحجز الاطباء والمرضى والمصابين مما يشكل خطورة على حياة المصابيين والاطفال الخدج ، وجيش الاحتلال ادعى ان هناك ممر امن داخل مجمع الشفاء الطبي ومن يريد الخروج يخرج من داخل المجمع الى البوابة الغربية ومن ثم الى شارع الوحدة وبعض المصابين قد خرجوا لكن اطلق النار عليهم من قبل سلاح الجو الاسرائيلي مما يفند الرواية الاسرائيلية بوجود ممر امن .

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