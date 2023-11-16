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دعمًا للشعب الفلسطيني..

عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وأهداف لجيش العدو الصهيوني على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية في سياق العمليات التي تنفذها دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

العالم-لبنان

فيما يلي ملخّص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع جيش العدو الصهيوني وانتشاره، خلال الساعات الـ24 الماضية:

- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:00 استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 14:10 استهداف موقع رويسات العلم، ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:35 استهداف آلية إسرائيلية، في ‏مثلث الطيحات، بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:
1- الساعة 15:25 استهداف موقع حدب ‏يارون بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 16:10 استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب موقع بركة ريشا وجنوبها بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 16:20 استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.
4- الساعة 17:25 استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

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