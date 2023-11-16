عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

العالم-لبنان

فيما يلي ملخّص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع جيش العدو الصهيوني وانتشاره، خلال الساعات الـ24 الماضية:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:00 استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 14:10 استهداف موقع رويسات العلم، ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:35 استهداف آلية إسرائيلية، في ‏مثلث الطيحات، بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:25 استهداف موقع حدب ‏يارون بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16:10 استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الاسرائيلي غرب موقع بركة ريشا وجنوبها بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:20 استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.

4- الساعة 17:25 استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.