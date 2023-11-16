حماس تفند خبر رويترز حول تفاصيل لقاء هنية مع قائد الثورة الاسلامية 

العالم - ايران

واوضح حمدان في تصريح لوكالة ارنا، أن "الكل يعرف طبيعة العلاقة بين الحركة و الجمهورية الإسلامية و يعرف الجميع موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية و للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية ولاسيما حركة حماس و يعلم الجميع موقف السيد علي الخامنئي الداعم للمقاومة الفلسطينية و بالتالي لا يمكن أن نصدق شيئا من هذا لضرورات و طبيعة العلاقة، نحن لم نفصح و لم نتحدث عن هذا اللقاء الإيجابي و الجيد و لكن نقول أن هذا اللقاء كان امتدادا لمسيرة العلاقة الجيدة و المميزة مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكانت وكالة رويترز قد زعمت انه وخلال اللقاء الذي جمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية ( حماس) اسماعيل هنية مع قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، قال سماحته بان ايران لن تتدخل في الحرب الراهنة بين حماس والكيان الاسرائيلي بسبب عدم علمها المسبق بعملية طوفان الاقصى.