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عملية معبر النفق نقلة نوعية في أداء المقاومة + فيديو

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم) 2023.11.16 – وصف مراسلنا في القدس المحتلة أن عملية معبر النفق شكلت نقلة نوعية في أداء المقاومة، لأهميته باتجاه الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة، وأيضا تجاه حجم القوات المتواجدة فيه.

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وفي اتصال هاتفي مباشر أوضح الزميل خضر شاهين أن عملية معبر النفق شكلت نقلة نوعية من المرحلة الثانية للعمليات التي تحدثت عنها سرايا القسام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى كانت العمليات في الضفة الغربية، حيث توسعت باتجاه الحواجز والمعابر الفاصلة والمحيطة بالقدس المحتلة والتي تفصلها عن باقي الضفة الغربية وأيضا عن الداخل الفلسطيني.

وأوضح أن "حاجز النفق" يعد من أكبر وأصعب الحواجز والمعابر لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومن أهم المعابر التي تفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.

وأضاف: لذلك جاء رد المقاومة على هذا المعبر، لما يشكله من تحدي كبير سواء باتجاه الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة، وأيضا تجاه حجم القوات المتواجدة في هذا المعبر.. حيث جاء تنفيذ العملية كنقلة نوعية في أداء المقاومة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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