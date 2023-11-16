عملية معبر النفق نقلة نوعية في أداء المقاومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال هاتفي مباشر أوضح الزميل خضر شاهين أن عملية معبر النفق شكلت نقلة نوعية من المرحلة الثانية للعمليات التي تحدثت عنها سرايا القسام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى كانت العمليات في الضفة الغربية، حيث توسعت باتجاه الحواجز والمعابر الفاصلة والمحيطة بالقدس المحتلة والتي تفصلها عن باقي الضفة الغربية وأيضا عن الداخل الفلسطيني.

وأوضح أن "حاجز النفق" يعد من أكبر وأصعب الحواجز والمعابر لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومن أهم المعابر التي تفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.

وأضاف: لذلك جاء رد المقاومة على هذا المعبر، لما يشكله من تحدي كبير سواء باتجاه الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة، وأيضا تجاه حجم القوات المتواجدة في هذا المعبر.. حيث جاء تنفيذ العملية كنقلة نوعية في أداء المقاومة.

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