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مدير مستشفى الرنتیسي يشرح للعالم الظروف التي مرت على المستشفى + صوت

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2023.11.16 – خص مدير مستشفى الرنتیسي النصر للأطفال بغزة د.مصطفى سليم الكحلوت قناة العالم بتصريح حول الظروف التي مرت بها المستشفى بعد أن قطع الاحتلال مقومات الحياة عنه وقام بقصفه ومحاصرته، حيث استشهد ثلاثة أطفال نتيجة توقف الأجهزة والأوكسجين.

العالمخاص بالعالم

وأوضح د.مصطفى سليم الكحلوت في تصريح هاتفي لقناة العالم أن المستشفى يعد أكبر مستشفى للأطفال في قطاع غزة إن لم يكن في فلسطين، وهو يقدم العديد من الخدمات التخصصية للأطفال مرضى الأورام وسرطانات الدم والجهاز التنفسي والقلب والعديد من التخصصات التي لا توجد إلا في هذا المستشفى.

وأكد أنه تم نفاذ الوقود في المستشفى وتوقف الكهرباء عن المستشفى والأوكسجين والمياه لعدة أيام وبعد ذلك تمت محاصرة المستشفى من قبل دبابات الاحتلال وتم إخلاء المستشفى قسرياً بعد أن تعرض للقصف وإطلاق النيران، حيث خرجت الطواقم الطبية وعائلات المرضى حاملين مرضاهم كل إلى جهة.

وأشار إلى أن عشرات العائلات من النازحين من النساء والاطفال أيضاً خرجوا جميعا من مباني المستشفى وبقي هناك على أسرة العناية المركزة ثلاثة أطفال كانوا في النزع الأخير نتيجة توقف الأجهزة والأوكسجين، وقال: لم نستطيع الخروج بهم وأصبح المستشفى خال، وخرج عن الخدمة تماماً ولا يوجد الآن أي مكان ممكن للأطفال يقدم الخدمات التخصصية التي كان يقدمها هذا المستشفى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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