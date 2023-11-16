مدير مستشفى الرنتیسي يشرح للعالم الظروف التي مرت على المستشفى + صوت

العالم – خاص بالعالم

وأوضح د.مصطفى سليم الكحلوت في تصريح هاتفي لقناة العالم أن المستشفى يعد أكبر مستشفى للأطفال في قطاع غزة إن لم يكن في فلسطين، وهو يقدم العديد من الخدمات التخصصية للأطفال مرضى الأورام وسرطانات الدم والجهاز التنفسي والقلب والعديد من التخصصات التي لا توجد إلا في هذا المستشفى.

وأكد أنه تم نفاذ الوقود في المستشفى وتوقف الكهرباء عن المستشفى والأوكسجين والمياه لعدة أيام وبعد ذلك تمت محاصرة المستشفى من قبل دبابات الاحتلال وتم إخلاء المستشفى قسرياً بعد أن تعرض للقصف وإطلاق النيران، حيث خرجت الطواقم الطبية وعائلات المرضى حاملين مرضاهم كل إلى جهة.

وأشار إلى أن عشرات العائلات من النازحين من النساء والاطفال أيضاً خرجوا جميعا من مباني المستشفى وبقي هناك على أسرة العناية المركزة ثلاثة أطفال كانوا في النزع الأخير نتيجة توقف الأجهزة والأوكسجين، وقال: لم نستطيع الخروج بهم وأصبح المستشفى خال، وخرج عن الخدمة تماماً ولا يوجد الآن أي مكان ممكن للأطفال يقدم الخدمات التخصصية التي كان يقدمها هذا المستشفى.

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