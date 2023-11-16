شاهد/إصابة ناطق قوات الاحتلال في وجهه خلال وجوده بغزة!

العالم- فلسطين

وأظهرت اللقطات الناطق باسم قوات الاحتلال خلال تقديمه مشاهد عن مزاعم العثور على أسلحة، داخل مستشفى الرنتيسي لعلاج السرطان للأطفال في قطاع غزة.

وفي المشاهد الأولى التي بثها هاغاري، وهو يزعم العثور على نفق بجانب المستشفى، تبين أنه مدخل لبئر ماء، لم يظهر على وجهه أي أثر لجروح.

لكن اللقطات التي صورها داخل المستشفى، من قطاع غزة أظهرت وجود جرح نازف في جبهته، رافقه طوال الفيديو.



وقال نشطاء إن هاغاري ربما لجأ إلى مساحيق تجميل، عند ظهوره في المؤتمر الصحفي، مساء أمس، لسرد مزاعمه في المقطع الذي بثه عن الفيديو.



ولم يعرف السبب وراء الجرح الذي تعرض له هاغاري، ورافقة خلال سرد المزاعم من داخل المستشفى.







