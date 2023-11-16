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شاهد/ رسم صورة لبايدن مكونة بصور شهداء غزة..والعنوان: الابادة الغربية!

شاهد/ رسم صورة لبايدن مكونة بصور شهداء غزة..والعنوان: الابادة الغربية!
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشرت جريدة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر قبل أيام، صورة للرئيس الاميركي جو بايدن المكونة من صور شهداء غزة في غلافها، معنونة بعبارة "الابادة الغربية" في اشارة الى الدعم الغربي لكيان الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه الهمجي على المدنيين العزل في غزة، والذي خلف لحد الان اطثر من 11 الف شهيد غالبيهم من النساء والاطفال.

العالم _ فلسطين

وكتبت الصحيفة تعليقا على الصورة انه "فيما يسطّر المقاومون الفلسطينيون ملحمة حيّدت، حتى الآن، العديد من مدرّعات العدو وآلياته المتوغّلة في قطاع غزة، طلب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مزيداً من الوقت لقتل مزيد من المدنيين سعياً وراء صورة انتصار. ورغم أن الولايات المتحدة وأوروبا توفّران له كل الدعم المطلوب، إلا أن عجز جيشه عن تحقيق إنجازات، بدأ ينعكس دفعاً للحديث عن تبدّلات متوقّعة في المسار السياسي، رغم أن الغرب الذي يتلمّس فشل العدو في تحقيق أهدافه، يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الضغوط السياسية".

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