هجمة شرسة على الضفة.. 3 مليون فلسطيني مقطع الأوصال +فيديو

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في رام الله إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة شرسة على الضفة الغربية المحتلة من عدة نواح وأهمها، محاصرة المدن والقرى وجعل 3 ملايين فلسطيني فيها مقطع الأوصال، بحيث لا تستطيع أن تتواصل المدن أو القرى الفلسطينية مع بعضها، وذلك بالتزامن مع استمرار عدوانه الهستيري على قطاع غزة.

وتابع: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بآليات ومعدات ثقيلة فجر اليوم الجمعة، ولكن الشبان الفلسطينيين تصدوا لهم بالحجارة والقنابل الحارقة، موضحا أن بلدة بعلين تعتبر عاصمة القرى الغربية لمدينة رام الله وهي البلدة الأكبر والأكثر كثافة في عدد السكان.

وأشار مراسلنا إلى أن خلال الساعات الماضية اعتقل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا من بلدة بعلين، وأن العدد الأكبر من هؤلاء المعتقلين هم من طلبة الجامعات الفلسطينية.

وقال مراسل العالم، إن قوات الاحتلال اقتحم منزل عائلة قفيشة أحد منفذي عملية حاجز النفق الاخميس، وبعد تدمير محتويات المنزل اعتقل أبناء العائلة، كما اعتقل والدة الشهيد القواسمة أحد منفذي العملية.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ فجرا اليوم الجمعة اعتقل 65 فلسطينيا من جنين شمالا وإلى مدينة الخليل جنوبا، موضحا أن مدينة الخليل صاحبة الحض الأكبر في عملية الاعتقالات منذ بدء عملية طوفان لأقصى حيث وصل عدد المعتقلين فيها إلى 1500 معتقل.

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